Новак оценил договорённости ЕС и «Газпрома» об урегулировании антимонопольного дела
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«Завершение таких сложных процессов — позитивный фактор», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Евросоюз и «Газпром» договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого Еврокомиссия обязала компанию обеспечить поставки газа по конкурентным ценам.
Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев в беседе с ФАН оценил договорённости Евросоюза и «Газпрома» об урегулировании антимонопольного дела.