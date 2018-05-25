Новак оценил договорённости ЕС и «Газпрома» об урегулировании антимонопольного дела

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Глава Минэнерго Александр Новак прокомментировал сообщения о том, что Евросоюз и «Газпром» договорились об урегулировании антимонопольного дела. Об этом сообщает Интерфакс.
Новак оценил договорённости ЕС и «Газпрома» об урегулировании антимонопольного дела
  • © Sergei Karpukhin / Reuters

«Завершение таких сложных процессов — позитивный фактор», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и «Газпром» договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого Еврокомиссия обязала компанию обеспечить поставки газа по конкурентным ценам.

Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев в беседе с ФАН оценил договорённости Евросоюза и «Газпрома» об урегулировании антимонопольного дела.

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