В ЕС отметили значимость энергетического партнёрства России и Украины

Конструктивное энергетическое партнёрство России и Украины значимо для ЕС. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на встрече с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Владимир Гройсман и Марош Шефчович

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«Конструктивное энергетическое партнёрство России и Украины имеет решающее значение для ЕС. Долгосрочный транзит российского газа через Украину является его неотъемлемой частью», — цитирует ТАСС Шефчовича. Ранее Шефчович заявил, что России и Украине необходимо скорее начать переговоры по газу.