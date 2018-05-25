Центробанк отозвал лицензию у «Объединённого кредитного банка»

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Центробанк отозвал лицензию у «Объединённого кредитного банка», соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.
Центробанк отозвал лицензию у «Объединённого кредитного банка»
  • Reuters

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с  25 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Уссури».

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