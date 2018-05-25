Центробанк отозвал лицензию у «Объединённого кредитного банка», соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Уссури».