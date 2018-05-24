Число операций по бесконтактным картам «Мир» выросло втрое в первом квартале

Количество операций по бесконтактным картам «Мир» выросло в три раза, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платёжных карт (НСПК).

По данным НСПК, в четвёртом квартале 2017 года было совершено 2,27 млн таких операций, а в первом квартале 2018-го — 7,4 млн.

Сумма среднего чека снизилась почти во всех категориях. Например, в супермаркете снижение составило с 422 рублей в первом квартале 2017 года до 395 рублей по итогам января — марта 2018-го.

На АЗС средний чек снизился с 855 до 822 рублей, в магазинах одежды — с 1936 до 1613 рублей, в аптеках — с 524 до 505 рублей.

Рост показала оплата бесконтактными картами в кафе — с 354 до 365 рублей.

Ранее сообщалось, что жители России стали чаще использовать банковские карты для оплаты услуг и реже снимать наличные в банкоматах.