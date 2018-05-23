Эксперт прокомментировал инициативу о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо в России

Младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал инициативу о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо в России.

«Данная мера поможет скорее стабилизировать ситуацию и заморозить цены на достигнутом уровне, но не привести к их снижению», — сказал эксперт.

Как прогнозирует Гордеев, в ближайшее время может произойти дальнейшее увеличение цен, поскольку оптовый рынок не остановился, а цены на нефть удерживаются около $80 за баррель.

По словам эксперта, шаги по стабилизации рынка выглядят своевременно.

Ранее правительство России поручило Министерству финансов разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил данную инициативу.