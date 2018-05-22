Объявлен состав делегации Липецкой области на ПМЭФ
Возглавит делегацию глава региона Олег Королёв.
В состав также включены заместители главы администрации Андрей Козодеров и Александр Наролин, глава Липецка Сергей Иванов, директор АО «Корпорация развития» Александр Рясков, президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов и другие официальные лица.
Как заявил Королёв, ПМЭФ — это один из институтов развития, который позволяет обмениваться опытом, выносить на обсуждение региональную проблематику, налаживать дополнительные коммуникации, необходимые для притока инвестиций в область.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Хабаровский край намерен представить 16 крупных инвестпроектов на ПМЭФ.