В рамках ПМЭФ пройдёт специальная сессия «Технологии жилья»

В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт специальная сессия «Технологии жилья». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу фонда «Росконгресс».

Повестка включает такие направления, как жилищный рынок, сервис будущего для покупателей жилья, онлайн-модель ипотечного кредитования без физических офисов, опыт североамериканских и западноевропейских стран. Ранее стало известно, что на ПМЭФ откроют особую зону презентаций. Также Newinform сообщал, что делегаты из стран Африки примут участие в ПМЭФ-2018.