В рамках ПМЭФ пройдёт специальная сессия «Технологии жилья»
В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт специальная сессия «Технологии жилья». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу фонда «Росконгресс».
Повестка включает такие направления, как жилищный рынок, сервис будущего для покупателей жилья, онлайн-модель ипотечного кредитования без физических офисов, опыт североамериканских и западноевропейских стран.
Ранее стало известно, что на ПМЭФ откроют особую зону презентаций.
Также Newinform сообщал, что делегаты из стран Африки примут участие в ПМЭФ-2018.
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