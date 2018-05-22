В рамках ПМЭФ пройдёт специальная сессия «Технологии жилья»

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В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт специальная сессия «Технологии жилья». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу фонда «Росконгресс».

Повестка включает такие направления, как жилищный рынок, сервис будущего для покупателей жилья, онлайн-модель ипотечного кредитования без физических офисов, опыт североамериканских и западноевропейских стран.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ откроют особую зону презентаций.

Также Newinform сообщал, что делегаты из стран Африки примут участие в ПМЭФ-2018.

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