Оборот розничной торговли в Удмуртии вырос в январе-марте на 1 млрд рублей
По сравнению с первым кварталом 2017 года этот показатель вырос на 1 млрд рублей.
В регионе растёт доля покупок через интернет. Также вырос оборот сетевой торговли, в сегменте продуктов питания доля торговых сетей составила 40%. Об этом заявили в Удмуртстате.
В среднем за первые три месяца каждый житель республики потратил на приобретение товаров 34,1 тыс. рублей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла второе место по обороту розничной торговли в России.