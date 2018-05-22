Оборот розничной торговли в Удмуртии вырос в январе-марте на 1 млрд рублей

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Оборот розничной торговли в Удмуртии в январе-марте 2018 года составил 51,6 млрд рублей, сообщает «Реальное время».

По сравнению с первым кварталом 2017 года этот показатель вырос на 1 млрд рублей.

В регионе растёт доля покупок через интернет. Также вырос оборот сетевой торговли, в сегменте продуктов питания доля торговых сетей составила 40%. Об этом заявили в Удмуртстате.

В среднем за первые три месяца каждый житель республики потратил на приобретение товаров 34,1 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла второе место по обороту розничной торговли в России.

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