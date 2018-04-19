Подмосковье заняло второе место по обороту розничной торговли в России

Московская область заняла второе место по обороту розничной торговли в России, сообщает телеканал «360». Об этом заявили в министерстве потребительского рынка и услуг региона.

«Московская область стабильно занимает второе место по обороту розничной торговли после Москвы и третье место по обороту оптовой торговли после Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал глава ведомства Владимир Посаженников.

Он отметил, что? по данным Росстата, оборот розничной торговли Полмосковья за 2017 год составил более 2 млрд рублей, что на 5,3% больше данных за 2016 год.

Посаженников также сообщил, что сетевая торговля формирует около 40,1% совокупного розничного оборота области.

Кроме того, по словам министра, оборот оптовой торговли в целом в 2017 году составил 4,8 млрд рублей, что на 23,7% больше показателей 2016-го.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минпромторг начал приём заявок на участие в пилотном проекте такс-фри.