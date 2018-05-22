В Минэнерго России заявили о возможном сотрудничестве с США в области газовых проектов

Глава международного департамента Министерства энергетики России Роман Маршавин заявил, что российская сторона может пойти на сотрудничество с США в сфере газовых проектов.

Об этом сообщает ТАСС.

«Есть потенциал для своповых операций. Американские компании вместо того, чтобы транспортировать свой газ через большие расстояния в ту же Азию, теоретически могли бы с «Газпромом» договориться и заработать на своповых операциях. Это как пример. Но, может, когда-нибудь он реализуется», — сказал Маршавин на полях российско-американского форума «Диалог Форт-Росс».

Он также отметил, что страны могут сотрудничать в проектах ещё и по той причине, что в глобальной энергетике ни одна страна мира в одиночку не может решить все проблемы сама.

«И я думаю, что рано или поздно все к этому придут. Место для позитивной повестки есть», — добавил он.

В январе глава Минэнерго Александр Новак выразил надежду на то, что Россия и США смогут восстановить энергодиалог.