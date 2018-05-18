Эксперт оценил позицию США по «Северному потоку — 2»
По его словам, непонятно, о каких мерах идёт речь, как и когда они будут применяться и будут ли применяться вообще.
Как отметил эксперт, американский президент Дональд Трамп намерен увязывать строительство газопровода с торговыми преференциями европейским производителям на территории США, предлагая своего рода размен.
Европейская сторона, добавил Фейгин, делает встречное предложение — обещает увеличить объёмы импорта американского СПГ, но с условием, что США не будут препятствовать строительству «Северного потока — 2».
Эксперт прогнозирует, что европейцы «так просто не сдадутся».
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил начало подготовки к постройке морского участка газопровода «Северный поток — 2» в Германии.