Лавров заявил, что Меркель подтвердила приверженность Германии «Северному потоку — 2»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным подтвердила приверженность Германии реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Меркель подтвердила приверженность Германии «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Мы почувствовали очередное подтверждение, теперь уже на уровне канцлера (перед этим такое подтверждение сделал министр иностранных дел ФРГ, когда был в Москве), что Германия привержена «Северному потоку — 2», — цитирует Интерфакс министра.

Он также отметил, что Германия демонстрирует готовность выстраивать отношения с российской стороной, исходя из своих национальных интересов.

«Мы всегда и раньше старались держать в стороне все наносное. Но мне кажется, что наши германские друзья тоже поняли, что нужно руководствоваться своими национальными интересами. И для такой постановки дела, я уверен, у нас будет очень много взаимовыгодных полезных проектов», — добавил Лавров.

Он отметил, что у Путина и Меркель «очень хорошие личные отношения, и даже когда они встречались в периоды обострения мировой ситуации, ситуации в Европе, они никогда не теряли своей способности разговаривать откровенно, не скрывать сложные вопросы, ставили их открыто».

«Поэтому я думаю, что российско-германский формат на уровне канцлера и президента весьма и весьма эффективен», — отметил он.

Ранее Путин на пресс-конференции с Меркель заявил, что после реализации «Северного потока — 2» не предполагается приостановка транзита газа через украинскую территорию. 

Президент также прокомментировал позицию Вашингтона по строительству газопровода. 

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