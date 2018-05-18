Лавров заявил, что Меркель подтвердила приверженность Германии «Северному потоку — 2»
- Reuters
«Мы почувствовали очередное подтверждение, теперь уже на уровне канцлера (перед этим такое подтверждение сделал министр иностранных дел ФРГ, когда был в Москве), что Германия привержена «Северному потоку — 2», — цитирует Интерфакс министра.
Он также отметил, что Германия демонстрирует готовность выстраивать отношения с российской стороной, исходя из своих национальных интересов.
«Мы всегда и раньше старались держать в стороне все наносное. Но мне кажется, что наши германские друзья тоже поняли, что нужно руководствоваться своими национальными интересами. И для такой постановки дела, я уверен, у нас будет очень много взаимовыгодных полезных проектов», — добавил Лавров.
Он отметил, что у Путина и Меркель «очень хорошие личные отношения, и даже когда они встречались в периоды обострения мировой ситуации, ситуации в Европе, они никогда не теряли своей способности разговаривать откровенно, не скрывать сложные вопросы, ставили их открыто».
«Поэтому я думаю, что российско-германский формат на уровне канцлера и президента весьма и весьма эффективен», — отметил он.
Ранее Путин на пресс-конференции с Меркель заявил, что после реализации «Северного потока — 2» не предполагается приостановка транзита газа через украинскую территорию.
Президент также прокомментировал позицию Вашингтона по строительству газопровода.