ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»
ЦБ с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Акцент».
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как отмечается, кредитная организация занимала 465-е место в банковской системе России по величине активов на 1 мая 2018 года.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и московского банка «Новый Кредитный Союз».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: