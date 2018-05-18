ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»

ЦБ с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Акцент».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, кредитная организация занимала 465-е место в банковской системе России по величине активов на 1 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и московского банка «Новый Кредитный Союз».