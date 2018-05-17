Российские аграрии готовы наращивать поставки в Сербию

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Заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко заявил, что отечественные аграрии готовы наращивать поставки зерновых, животноводческой и масложировой продукции в Сербию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

С таким заявлением Громыко выступил на встрече с госсекретарём Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Богданом Ичичем в Воронеже на полях региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Как считает российский чиновник, в торговле двух стран есть диспаритет в пользу Сербии. Громыко предложил сербской стороне увеличить закупки продукции из России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае на поддержку фермерских хозяйств выделят 3,18 млрд рублей.

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