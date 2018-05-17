Российские аграрии готовы наращивать поставки в Сербию
С таким заявлением Громыко выступил на встрече с госсекретарём Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Богданом Ичичем в Воронеже на полях региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Как считает российский чиновник, в торговле двух стран есть диспаритет в пользу Сербии. Громыко предложил сербской стороне увеличить закупки продукции из России.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае на поддержку фермерских хозяйств выделят 3,18 млрд рублей.