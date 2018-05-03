В Пермском крае на поддержку фермерских хозяйств выделят 3,18 млрд рублей

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В Пермском крае планируется направить 3,18 млрд рублей на поддержку фермерских хозяйств в 2018 году, сообщает URA.RU.

Это на 5,5% больше по сравнению с 2017-м. Часть средств аграрии уже получили.

Как заявил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Козюков на встрече с общественниками и сельхозпроизводителями, в регионе намерены реализовать 52 инвестиционных проекта.

В числе крупнейших — создание второй очереди молочного комплекса на 1500 голов крупного рогатого скота.

Козюков также пообещал мониторить закупочные цены на сырьё для молочной промышленности и максимально помогать местным производителям сохранять экономику предприятия.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии разработают концепцию развития молочной отрасли.

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