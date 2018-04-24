В Удмуртии разработают концепцию развития молочной отрасли
Об этом заявил глава региона Александр Бречалов на расширенном заседании Госсовета.
По его словам, из-за снижения закупочных цен на молоко рынок продолжает лихорадить.
«Мы продолжаем поиск решений», — отметил он и добавил, что время работает в целом против республики.
Бречалов дал время министру сельского хозяйства Ольге Абрамовой до конца недели, чтобы доложить о ситуации и предложить соответствующие меры.
Ранее RIA56 сообщало, что с начала года в Оренбургской области выявили 21 партию фальсифицированной молочной продукции.