Источник: США могут отсрочить до 1 июля решение по поводу пошлин для стран ЕС

Американские власти могут отсрочить принятие решения по пошлинам на металлы для стран — членов Европейского союза до 1 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран объединения.

«Скорее всего, решение будет отсрочено ещё на месяц — до 1 июля», — отметил собеседник, прибывший на саммит в Софии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран ЕС таможенных пошлин на металлы.

1 мая президент США Дональд Трамп принял решение отложить вступление в силу торговых пошлин на импорт стали и алюминия в отношении стран Европейского союза до 1 июня.