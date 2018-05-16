Источник: США могут отсрочить до 1 июля решение по поводу пошлин для стран ЕС

Короткая ссылка
Американские власти могут отсрочить принятие решения по пошлинам на металлы для стран — членов Европейского союза до 1 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран объединения.

«Скорее всего, решение будет отсрочено ещё на месяц — до 1 июля», — отметил собеседник, прибывший на саммит в Софии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран ЕС таможенных пошлин на металлы.

1 мая президент США Дональд Трамп принял решение отложить вступление в силу торговых пошлин на импорт стали и алюминия в отношении стран Европейского союза до 1 июня. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Мировая торговля
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных