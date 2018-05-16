СМИ: В Гражданский кодекс России могут внести понятие криптовалюты

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В Гражданский кодекс России планируется внести понятие криптовалюты и условия её использования. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, комитет Госдумы по госстроительству намерен 16 мая поддежать в первом чтении инициативу, которая закрепит в законодательстве базовые нормы в сфере цифровой экономики.

Глава комитета Павел Крашенинников пояснил, что целью законопроекта является создание правовой базы для регулирования оборота криптовалют и совершения сделок с ними.

«Мы устраняем существующие риски использования цифровых объектов в целях вывода активов в нерегулируемую цифровую среду — например, для легализации доходов, полученных преступным путем, или для вывода из-под обращения взыскания при банкротстве, либо для финансирования терроризма», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в России может появиться реестр криптоинвесторов

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