СМИ: В Гражданский кодекс России могут внести понятие криптовалюты

В Гражданский кодекс России планируется внести понятие криптовалюты и условия её использования. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, комитет Госдумы по госстроительству намерен 16 мая поддежать в первом чтении инициативу, которая закрепит в законодательстве базовые нормы в сфере цифровой экономики.

Глава комитета Павел Крашенинников пояснил, что целью законопроекта является создание правовой базы для регулирования оборота криптовалют и совершения сделок с ними.

«Мы устраняем существующие риски использования цифровых объектов в целях вывода активов в нерегулируемую цифровую среду — например, для легализации доходов, полученных преступным путем, или для вывода из-под обращения взыскания при банкротстве, либо для финансирования терроризма», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в России может появиться реестр криптоинвесторов.