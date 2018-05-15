СМИ: В России может появиться реестр криптоинвесторов

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В России может появиться официальный список криптоинвесторов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, реестр будет вести Центральный банк или Министерство финансов. 

Как ожидается, криптоинвесторам нужно будет проходить сертификацию, чтобы иметь возможность вкладывать деньги. При этом криптокошелёк будет привязан к паспортным данным и ИНН, это исключит анонимность расчётов.

Также криптоинвесторов смогут идентифицировать по биометрическим данным. 

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, подобные меры нужны в рамках исполнения антиотмывочного законодательства.

Ранее стало известно, что обмен криптовалют на сумму 600 тыс. рублей и более может подпасть под обязательный валютный контроль.

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