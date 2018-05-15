Выездную сессию ПМЭФ провели в Калмыкии

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Выездную сессию Петербургского международного экономического форума провели в Калмыкии, сообщает kp.ru.

Мероприятие «Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор» состоялось в Элисте. Его организовал фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив.

Впервые в выездной региональной сессии участвовали иностранные партнёры.

Главный председатель Китайской национальной нефтегазовой корпорации в России Ван Шэнцзы заявил, что Калмыкия обладает несомненным потенциалом развития в области туризма, животноводства, земледелия, а также в сфере машиностроения, лёгкой и текстильной промышленности.

В пленарном заседании также приняли участие глава Калмыкии Алексей Орлов и зампред правительства Ингушетии Игорь Храновский.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера приедет на ПМЭФ.

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