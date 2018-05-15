Эксперт прокомментировал решение Минфина о повышении экспортной пошлины на нефть

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал решение Минфина о повышении экспортной пошлины на нефть.

«Для России это хорошо, это нормальный процесс. По сути, это автоматическая рутинная работа. Ежемесячно Минфин высчитывает новую экспортную пошлину и на газ, и на нефть», — заявил он.

Как отметил эксперт, изменение экспортной пошлины никак не отразится на россиянах.

По словам Юшкова, это делается исключительно между компаниями и государством.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня 2018 года повысится на $13,3 и составит $131,8 за тонну.

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