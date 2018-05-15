«Северный поток — 2» получил положительное заключение Главгосэкспертизы

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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства российского участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили в пресс-службе Nord Stream 2.
«Северный поток — 2» получил положительное заключение Главгосэкспертизы
  • © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

«Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы России» (Главгосэкспертиза) выдало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для российского участка планируемого газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что положительное заключение является важным этапом разрешительного процесса в соответствии с законодательством России.

«Оно является необходимым условием для получения разрешений на строительство газопровода в России, в том числе разрешений, выдаваемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования», — добавили в компании.

В январе Nord Stream 2 получил положительное заключение Росприроднадзора.

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