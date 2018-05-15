В Татарстане заявили о профиците бюджета республики за 2017 год

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Доходы Республики Татарстан за 2017 год составили почти 244,3 млрд рублей, расходы — около 231,1 млрд рублей, сообщает «Реальное время». Бюджет региона впервые за несколько лет исполнен с профицитом.

Об этом заявил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

«Расходы оказались меньше, чем доходы. И остались денежные средства. Впервые за эти годы бюджет исполнен с профицитом», — отметил он.

Как уточнил Гайзатуллин, остаток денежных средств перешёл на 2018 год.

«В феврале были внесены изменения в бюджет 2018 года. В них как раз расписаны остатки, которые направлены в основном на дорожное строительство — около 9,4 млрд рублей», — сообщил министр.

Ещё 1,3 млрд рублей направили на сельское хозяйство. Остальные средства — на школы и детсады.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что доходы Крыма выросли почти на 2 млрд рублей за первые четыре месяца 2018 года.

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