Доходы Крыма выросли почти на 2 млрд рублей за первые четыре месяца 2018 года

Доходы Республики Крым увеличились почти на 2 млрд рублей за первые четыре месяца 2018 года, сообщает «Крыминформ».

«По состоянию на 1 мая по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы бюджета республики выросли в сопоставимых условиях более чем на 19%», — заявила в эфире телепроекта «Открытый бюджет» министр финансов региона Ирина Кивико.

По её словам, такой показатель обеспечен в первую очередь ростом крымской экономики и инвестиций в неё, ростом числа регистраций юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также проводимыми мероприятиями по легализации зарплаты и постановкой на учёт и привлечением к уплате НДФЛ на территории полуострова обособленных подразделений, головные предприятия которых находятся в других субъектах федерации.

«Общий объём налоговых и неналоговых доходов бюджета Крыма за январь — апрель в абсолютных величинах приблизился к отметке в 12 млрд рублей, а в сопоставимых условиях составил 10 млрд рублей», — рассказала Кивико.

Она отметила, что плановые назначения на период перевыполнены на 5,3%, годовые выполнены почти на 29%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что доходы бюджета Башкирии выросли в полтора раза в первом квартале 2018 года.