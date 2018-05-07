Минфин закупит валюту на внутреннем рынке до 322,8 млрд рублей

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Министерство финансов России закупит валюту на внутреннем рынке до 322,8 млрд рублей.

«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет +322,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 10 мая 2018 года по 6 июня 2018 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,1 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте Минфина.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объём операций Центробанка по приобретению валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчётами 3 мая составил 18,5 млрд рублей. 

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