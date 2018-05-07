Минфин закупит валюту на внутреннем рынке до 322,8 млрд рублей

Министерство финансов России закупит валюту на внутреннем рынке до 322,8 млрд рублей.

«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет +322,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 10 мая 2018 года по 6 июня 2018 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,1 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте Минфина.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объём операций Центробанка по приобретению валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчётами 3 мая составил 18,5 млрд рублей.