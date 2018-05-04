ЦБ купил для Минфина валюту на 18,5 млрд рублей
ЦБ использует для таких операций сделки с инструментом USDRUB_TOM. Расчёты по ним проходят на следующий торговый день.
Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина 17 апреля после перерыва, вызванного волатильностью на рынке.
Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал решение Центробанка снять ограничения на повышение ключевой ставки.