ЦБ купил для Минфина валюту на 18,5 млрд рублей

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Объём операций Центробанка по приобретению валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчётами 3 мая составил 18,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы регулятора.

ЦБ использует для таких операций сделки с инструментом USDRUB_TOM. Расчёты по ним проходят на следующий торговый день.

Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина 17 апреля после перерыва, вызванного волатильностью на рынке.

Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал решение Центробанка снять ограничения на повышение ключевой ставки.

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