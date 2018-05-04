ЦБ купил для Минфина валюту на 18,5 млрд рублей

Объём операций Центробанка по приобретению валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчётами 3 мая составил 18,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы регулятора.

ЦБ использует для таких операций сделки с инструментом USDRUB_TOM. Расчёты по ним проходят на следующий торговый день. Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина 17 апреля после перерыва, вызванного волатильностью на рынке. Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал решение Центробанка снять ограничения на повышение ключевой ставки.