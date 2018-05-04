Глава Air France-KLM подаёт в отставку после провала соглашения о зарплатах сотрудников
Как отмечается в сообщении авиакомпании, Жанаяк подаст заявление об отставке после заседаний советов директоров Air France-KLM и Air France 9 мая. Временно исполнять обязанности по управлению компанией будет нынешний глава Air France Франк Тернер.
Отозванный проект соглашения предусматривал увеличение зарплаты сотрудников на 7% в течение 4 лет, включая увеличение на 2% уже в 2018 году. Отклонили предложение более 55% проголосовавших.
Ранее Air France сообщила, что забастовка, которую проводят сотрудники авиакомпании c конца февраля, обошлась ей минимум в €300 млн.