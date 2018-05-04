Глава Air France-KLM подаёт в отставку после провала соглашения о зарплатах сотрудников

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Гендиректор французской авиакомпании Air France-KLM Жан-Марк Жанаяк объявил о намерении уйти в отставку после того, как сотрудники предприятия отклонили предложенное им соглашение об оплате труда.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, Жанаяк подаст заявление об отставке после заседаний советов директоров Air France-KLM и Air France 9 мая. Временно исполнять обязанности по управлению компанией будет нынешний глава Air France Франк Тернер.

Отозванный проект соглашения предусматривал увеличение зарплаты сотрудников на 7% в течение 4 лет, включая увеличение на 2% уже в 2018 году. Отклонили предложение более 55% проголосовавших.

Ранее Air France сообщила, что забастовка, которую проводят сотрудники авиакомпании c конца февраля, обошлась ей минимум в €300 млн.

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