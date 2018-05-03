Эксперт прокомментировал снижение Сбербанком ставок по потребительским кредитам

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал снижение Сбербанком ставок по потребительским кредитам.

«В целом Сбербанк снижает ставки уже длительный период времени, и такой подход вполне соответствует общему тренду по снижению процентных ставок, в том числе по потребительским необеспеченным кредитам», — заявил эксперт.

По его словам, такая тенденция в первую очередь обусловлена снижением ключевой ставки, и решение Сбербанка является догоняющим действия Банка России на предыдущих заседаниях.

С другой стороны, пояснил Нигматуллин, снижение ставки могло бы стать более активным, если бы регулятор на последнем заседании в очередной раз снизил ключевую ставку.

Ранее генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.