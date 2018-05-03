СМИ: Экспорт несырьевых товаров из России в 2017 году вырос на 22,7%
Наибольший рост поставок несырьевой продукции отмечен во втором полугодии 2017 года. Как полагают в ЦБ, это может быть сигналом дальнейшего роста доли «прочего» экспорта и повышения его диверсификации.
Из мониторинга РЭЦ следует, что в прошлом году среди товаров неэнергетического экспорта лидировали металлопродукция, продукция машиностроительной и химической отраслей, а также продовольственные и лесобумажные товары.
Основными рынками поставок названы СНГ, Восточная Азия, Западная Европа и Ближний Восток.
В ЦБ отметили, что, несмотря на увеличение продажи несырьевых товаров за границу, это пока не сможет компенсировать возможные колебания цен на нефть.
Ранее сообщалось, что объём экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья в России составил $20,7 млрд в 2017 году, что на 21,1% больше показателя 2016 года.