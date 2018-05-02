Эксперт оценил решение суда ЕС об отклонении иска «Нафтогаза» по доступу «Газпрома» к OPAL

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT отклонение общим судом Евросоюза иска «Нафтогаза» к Еврокомиссии с требованием отменить решение, позволяющее «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL.

«OPAL и NEL — это сухопутные продолжения «Северного потока». Долгое время OPAL по требованию Еврокомиссии был загружен не более чем на 50% от своей проектной мощности. Остальные 50% предназначались для других независимых игроков. Но так как это продолжение «Северного потока» и газ по нему идёт от «Газпрома», то других независимых игроков появиться не могло. Когда у Европы возникла потребность в дополнительном увеличении объёма поставок газа в зимний период, это решение об увеличении возможности прокачки было принято», — отметил Пикин.

При этом, как пояснил эксперт, «Украина подозревала, что тем самым объёмы прокачки через территорию страны снизятся».

«Эта зима показала обратное, Европа увеличила потребление газа. Объёмы прокачки и через территорию Украины, и через «Северный поток» выросли. Но потенциально увеличение возможности транспортировки через «Северный поток» — это риски для транзита через Украину. Решение рыночное абсолютно, в пользу Европы», — заключил Пикин.

Ранее общий суд Евросоюза отклонил иск «Нафтогаза» к Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL.