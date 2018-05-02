Минфин США дал американским инвесторам ещё месяц на избавление от активов En+, РУСАЛ и ГАЗ

Минфин США дал дополнительный месяц американским инвесторам на то, чтобы избавиться от акций и бондов российских компаний En+, РУСАЛ и ГАЗ, которые попали под американские санкции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую лицензию 13А.

Отмечается, что инвесторы из США должны избавиться от активов до 6 июня.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты не стремятся вывести компанию «РУСАЛ» российского предпринимателя Олега Дерипаски из бизнеса. При этом идёт обсуждение необходимости того, чтобы бизнесмен оставил себе менее 50% акций компании.