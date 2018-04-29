Эксперт прокомментировал ситуацию с ипотекой в России

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал снижение процента по ипотечному кредитованию в России.

«Основная причина, по которой снижается процент по ипотечному кредитованию в России, — снижение Центробанком ключевой ставки. Хотя на последнем заседании регулятор на очередное понижение не решился, рынок отыгрывает последствия ещё мартовского решения», — сказал Шабанов.

По его словам, также сказываются снижение покупательской способности россиян и высокий спрос на рынке недвижимости.

Как отметил эксперт, из-за снижающейся ипотечной ставки люди могут взять кредит, полностью не рассчитав свои силы и не учитывая возможных последствий.

«Перспективы появления пузыря на российском рынке пока не стоит слишком остро — уровень просрочки по кредитам зафиксировался на одном уровне и не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Это примерно 1,3%, что не считается катастрофичным для рынка», — рассказал Шабанов.

Как он добавил, регулятор совершенно прав в том, что продумывает негативные сценарии появления такого пузыря.

Эксперт не исключил, что, возможно, уже стоит задуматься об ужесточении правил выдачи ипотеки.

Ранее генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.