Fitch подтвердил кредитный рейтинг Украины на уровне «B-»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне «B-».

В сообщении говорится, что прогноз стабильный.

Отмечается, что данный рейтинг отражает высокие показатели государственного долга, структурные недостатки в банковском секторе, а также геополитические и политические риски.

Между тем агентство отмечает, что Украина повысила надёжность своей политики и последовательность её исполнения, а также обеспечила контроль над погашением долга в краткосрочной перспективе.

В Fitch отметили, что не ожидают разрешения конфликта на востоке Украины или его эскалации до уровня, на котором общие макроэкономические показатели окажутся под угрозой.

Ранее глава представительства Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман заявил, что введение рыночных цен на газ и принятие закона об антикоррупционном суде — обязательные условия для выделения Украине пятого кредитного транша МВФ.