В МИД России рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока — 2»

Реализация проекта «Северный поток — 2» зависит от того, смогут ли страны Евросоюза устоять перед давлением со стороны Соединённых Штатов. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Вопрос состоит в том, устоит ли Европа перед давлением американцев, которые используют все возможности для того, чтобы не допустить реализации этого проекта и попутно уговорить европейцев на закупку американского сжиженного газа», — приводит слова Грушко ТАСС.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил заявление компании о строительстве нового газопровода.