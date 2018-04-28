В МИД России рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока — 2»
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«Вопрос состоит в том, устоит ли Европа перед давлением американцев, которые используют все возможности для того, чтобы не допустить реализации этого проекта и попутно уговорить европейцев на закупку американского сжиженного газа», — приводит слова Грушко ТАСС.
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил заявление компании о строительстве нового газопровода.