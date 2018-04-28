В МИД России рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока — 2»

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Реализация проекта «Северный поток — 2» зависит от того, смогут ли страны Евросоюза устоять перед давлением со стороны Соединённых Штатов. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
В МИД России рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer

«Вопрос состоит в том, устоит ли Европа перед давлением американцев, которые используют все возможности для того, чтобы не допустить реализации этого проекта и попутно уговорить европейцев на закупку американского сжиженного газа», — приводит слова Грушко ТАСС.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил заявление компании о строительстве нового газопровода.

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