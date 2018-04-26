Moody's сохранило кредитный рейтинг США на высшем уровне
Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило суверенный рейтинг США на высшем уровне Aaa со стабильным прогнозом.
Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Как отмечается, подтверждение рейтинга Ааа «отражает исключительную экономическую прочность США, очень высокую прочность их институтов».
В конце января сообщалось, что Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный», подтвердив его на уровне «Ва1».
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