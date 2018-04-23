Эксперт оценила заявление Кудрина о влиянии санкций на курс рубля

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Замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила заявление экс-министра финансов Алексея Кудрина о влиянии санкций на курс рубля.

«В данный момент рубль понемногу ослабевает, и, к сожалению, пока тренд восходящий. В краткосрочной перспективе вряд ли что-то изменится», — сказала эксперт.

Как напомнила Кокорева, в конце недели пройдёт заседание Банка России, и есть вероятность, что по его итогам ключевая ставка не понизится.

Кроме того, по её словам, рубль находится под серьёзным давлением, в первую очередь по геополитическим причинам.

Ранее Кудрин заявил, что высокие цены на нефть защищают рубль от серьёзного ослабления.

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