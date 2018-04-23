Кудрин: цена на нефть всё-таки защищает рубль

Экс-министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что высокие цены на нефть защищают рубль от серьёзного ослабления.

«Цена на нефть всё-таки защищает рубль, и, пока она будет высокой, рубль не будет таким уж слабым. Да, он закрепился, может быть, сейчас на новой величине, и здесь нужно сказать, что произошедшее падение — оно не исключительно слухами или вот этими эмоциями наполнено», — цитирует НТВ Кудрина.

Он также отметил, что возвращение курса рубля к досанкционному уровню в ближайшее время маловероятно.

«Пока мы видим, что процесс идёт. Он инерционен, но пока, к сожалению, связан с сохранением санкций. И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или даже два-три месяца вряд ли придётся к предыдущим позициям», — добавил Кудрин.

В июне 2017 года Кудрин также рассказал о последствиях санкций для российской экономики.