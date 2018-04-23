Эксперт прокомментировал заявление Кудрина о влиянии санкций на курс рубля

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с RT прокомментировала заявление экс-министра финансов Алексея Кудрина о влиянии санкций на курс рубля.

«Сейчас не стоит строить прогнозы относительно рубля на долгосрочный период. Кудрин абсолютно прав в оценке ситуации, потому что действительно от более серьёзного падения, как это было в 2014 и 2015 годах, рубль удержали именно высокие цены на нефть. И чем больше будет цена на нефть, тем больше шансов у рубля вернуться на исходные позиции», — сказала она.

Мильчакова также рассказала о факторах, которые могут повлиять на курс рубля.

«Я думаю, что даже при текущей цене, если она останется на том же уровне и дальше будет идти вверх, у рубля будет больше шансов вернуться на уровень 58—59 рублей за доллар и около 70—71 рубля за евро. Для этого нужно, чтобы цена на нефть росла более стабильно и на основе фундаментальных факторов, что сейчас и происходит. Соответственно, у рубля есть шансы к концу мая вернуться в коридор 59—60 рублей за доллар», — объяснила она.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин оценил влияние санкций на курс рубля.