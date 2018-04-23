Глава Татарстана подписал указ о создании Экспортного совета

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В Республике Татарстан создают Экспортный совет, сообщает «Реальное время».

Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов. Документ вступил в силу со дня опубликования на официальном портале правовой информации республики (21 апреля).

Новая структура — коллегиальный совещательный орган по вопросам создания благоприятных условий для экспорта товаров и услуг. Его возглавил президент Татарстана.

В состав совета вошли 36 человек, среди которых премьер-министр региона Алексей Песошин, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов и другие.

Ранее сообщалось, что Минниханов встретился с губернатором индийских штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом.

Также ФАН сообщало, что утверждена деловая программа Санкт-Петербурга на ПМЭФ.

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