Медведев утвердил план повышения энергоэффективности
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Ещё один документ. Он касается энергетической эффективности экономики. Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности... Как известно, мы в этой сфере сильно отстаём от лидерских позиций», — заявил Медведев.
Он отметил, что в план входят действия по повышению энергоэффективности инфраструктурных компаний, промпредприятий, организаций бюджетной сферы и многоквартирных домов.
В январе правительство России утвердило изменения в правилах ценообразования в сфере теплоснабжения.