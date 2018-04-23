Медведев утвердил план повышения энергоэффективности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с вице-премьерами утвердил план повышения энергоэффективности.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ещё один документ. Он касается энергетической эффективности экономики. Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности... Как известно, мы в этой сфере сильно отстаём от лидерских позиций», — заявил Медведев.

Он отметил, что в план входят действия по повышению энергоэффективности инфраструктурных компаний, промпредприятий, организаций бюджетной сферы и многоквартирных домов.

В январе правительство России утвердило изменения в правилах ценообразования в сфере теплоснабжения.