В МВФ собираются изменить подходы к борьбе с коррупцией

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Международный валютный фонд (МВФ) принял решение пересмотреть основные принципы борьбы с коррупцией.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран, входящих в состав организации.

«Эти изменения касаются методических указаний по вопросам управления фонда от 1997 года и предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами», — указывается в документе.

Отмечается, что фонд будет осуществлять регулярную оценку характера и серьёзности недостатков в управлении. Происходить это будет через изучение различных сфер и областей экономики стран, в частности, налогового и бюджетного регулирования. Также будет проводиться мониторинг верховенства права и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Уточняется, что входящим в МВФ странам предложат добровольно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ, чтобы убедиться, что они преследуют коррупционеров и имеют механизмы для прекращения отмывания и сокрытия незаконно полученных финансовых средств.

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