В МВФ назвали главные угрозы для роста мировой экономики

Главными угрозами для мировой экономики в настоящее время являются увеличение финансовой уязвимости, торговой и геополитической напряжённости, а также высокий мировой долг. Об этом говорится в коммюнике Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

В заявлении отмечается, что рост мировой экономики усилился ещё больше и охватывает всё больше стран, это обусловлено резким увеличением объёма инвестиций и торговли.

В МВФК считают, что в краткосрочной перспективе риски в целом сбалансированы, но в следующие несколько кварталов они могут расти.

«Растущая финансовая уязвимость, рост торговой и геополитической напряжённости и исторически высокий мировой долг угрожают перспективам глобального роста», — говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой МВФ.

Также подчёркивается, что демографические факторы и низкий рост производительности могут уменьшить потенциал для более высокого роста экономики в будущем.

Ранее в МВФ выразили обеспокоенность ростом протекционистских мер в мире.