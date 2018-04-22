В МВФ назвали главные угрозы для роста мировой экономики

Короткая ссылка
Главными угрозами для мировой экономики в настоящее время являются увеличение финансовой уязвимости, торговой и геополитической напряжённости, а также высокий мировой долг. Об этом говорится в коммюнике Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
В МВФ назвали главные угрозы для роста мировой экономики
  • Reuters

В заявлении отмечается, что рост мировой экономики усилился ещё больше и охватывает всё больше стран, это обусловлено резким увеличением объёма инвестиций и торговли.

В МВФК считают, что в краткосрочной перспективе риски в целом сбалансированы, но в следующие несколько кварталов они могут расти.

«Растущая финансовая уязвимость, рост торговой и геополитической напряжённости и исторически высокий мировой долг угрожают перспективам глобального роста», — говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой МВФ.

Также подчёркивается, что демографические факторы и низкий рост производительности могут уменьшить потенциал для более высокого роста экономики в будущем. 

Ранее в МВФ выразили обеспокоенность ростом протекционистских мер в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Мировая экономика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных