В МВФ назвали главные угрозы для роста мировой экономики
- Reuters
В заявлении отмечается, что рост мировой экономики усилился ещё больше и охватывает всё больше стран, это обусловлено резким увеличением объёма инвестиций и торговли.
В МВФК считают, что в краткосрочной перспективе риски в целом сбалансированы, но в следующие несколько кварталов они могут расти.
«Растущая финансовая уязвимость, рост торговой и геополитической напряжённости и исторически высокий мировой долг угрожают перспективам глобального роста», — говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой МВФ.
Также подчёркивается, что демографические факторы и низкий рост производительности могут уменьшить потенциал для более высокого роста экономики в будущем.
Ранее в МВФ выразили обеспокоенность ростом протекционистских мер в мире.