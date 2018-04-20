Эксперт оценил заявление Трампа о завышении ОПЕК цен на нефть

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) искусственным образом завышает цены на нефть.

«Трамп, по всей видимости, вряд ли понимает экономику США в этом плане. Штаты являются одним из крупнейших производителей нефти, и низкие цены на неё, которые он хочет вернуть, прежде всего ударят по американским компаниям. Именно американские сланцевые проекты имеют высокую себестоимость, поэтому, когда цена падает до $40—30 за баррель, они первыми закрываются. Ему нужно быть осторожнее с такими заявлениями», — рассказал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что ОПЕК искусственным образом завышает цены на нефть.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, комментируя слова Трампа, отметил, что цены на нефть определяет рынок, а не организация.