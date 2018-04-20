В Эр-Рияде прокомментировали обвинения Трампа в адрес ОПЕК

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Цены на нефть определяет рынок, а не Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Рынок должен определять цены», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК искусственным образом завышает цены на нефть.

Нефть на текущей неделе обновила максимальные отметки с конца 2014 года. Так, 19 апреля фьючерсы на Brent с поставкой в июне превысили $74 за баррель впервые с ноября 2014 года.

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