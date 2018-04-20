Сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ рассказал об иностранных делегациях на форуме

Короткая ссылка
Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров в беседе с газетой «Известия» рассказал об иностранных делегациях.

«Сегодня на площадке присутствуют представители 71 страны, всего зарегистрировано 3 100 участников. Каждый год мы присваиваем звание почётной делегации. В этом году это Австрия — Германия», — заявил он.

По словам Назарова, к европейским странам, традиционно принимающим участие в ЯМЭФ, добавились 20 африканских государств, приехали также участники из Великобритании.

Самой крупной делегацией оказалась сирийская, отметил сопредседатель оргкомитета.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на Ялтинском форуме планируется подписать инвестиционные соглашения на 150 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Мировая экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных