Эксперт прокомментировал решение Турции вывести золотой запас из США

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с RT прокомментировал решение Турции вывести из США свой золотой запас.

«Здесь причины отнюдь не в экономике. Тем более что никакого влияния на рынок золота эта ситуация не оказывает. Причина, очевидно, в другом. Это определённое дипломатическое послание со стороны Турции в адрес администрации Белого дома по поводу противоречий по Сирии и поддержки курдов, которых Турция считает прямой угрозой своей национальной безопасности, не понимает, чего в дальнейшем ждать от США, и таким образом пытается привести их к переговорам. Турки говорят, что у них есть свои позиции, и призывают их уважать», — рассказал эксперт.

Масленников также объяснил, как эта ситуация скажется на экономике самой Турции.

«Что касается влияния на валюту Турции, это может использоваться как своего рода поддержка, потому что недавно мы наблюдали достаточно сильное падение их валюты. Это время от времени случается, но когда есть гарант в виде золотого запаса, помогает успокоить население», — сказал он.

Ранее Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонны золота. СМИ со ссылкой на годовой отчёт банка сообщают, что в конце 2016 года золотой запас Центробанка Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны. На конец 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.