Международные резервы России выросли за неделю на $3,5 млрд

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Международные резервы России увеличились за неделю на $3,5 млрд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Центробанк.

«Объём международных резервов по состоянию на 13 апреля составил $462,4 млрд, увеличившись за неделю на $3,5 млрд, или на 0,8%», — рассказали в ЦБ.

Там отметили, что это произошло в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота.

Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства.

12 апреля сообщалось, что международные резервы России выросли за неделю на $1,2 млрд.

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