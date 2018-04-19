Новак: Газомоторные транспортные средства могут получить право ездить по выделенной полосе

Газомоторные транспортные средства могут получить право ездить по выделенной полосе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Минэнерго.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, президент России Владимир Путин поручил разработать программу развития рынка газомоторной техники.

«Во всём мире этот вид топлива используется как наиболее экологически чистый, и у нашей страны большой потенциал, особенно в том, что касается использования техники в городах, дорожно-строительной техники, автобусов, такси и т.д.», — отметил Новак.

Он добавил, что это заметно улучшает экологическую ситуацию в крупных городах.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил, почему перевод автомобилей на газомоторное топливо является решением, которое имеет целый ряд преимуществ.