Эксперт назвал преимущества перехода на газомоторное топливо

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил, почему перевод автомобилей на газомоторное топливо является решением, которое имеет целый ряд преимуществ.

«Газа в России больше, чем нефти, да и в целом наша страна — мировой лидер по его запасам. Кроме того, это довольно дешёвое сырьё… Если мы переводим автотранспорт на метан, то высвобождаются объёмы нефти и нефтепродуктов, которые можно экспортировать. Когда мы их поставляем, то компании платят экспортную пошлину в государственный бюджет. Таким образом они сами зарабатывают и бюджет гораздо больше получает», — сказал он.

Юшков также напомнил, что газ экологически чище.

«Если мы переводим автотранспорт на газ, то меньше проблем с экологией, а значит, надо меньше тратить денег на эту проблему. Тоже достаточно существенный аргумент. А если Россия станет ещё и лидером в технологиях газомоторного топлива, то мы сможем экспортировать само оборудование… У нас есть свои наработки», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что поддерживает перевод на газомоторное топливо принадлежащих предприятиям автомобилей.