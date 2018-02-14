Объём сельхозпроизводства в Татарстане вырос вдвое за 17 лет
За 17 лет объём производства в сельском хозяйстве вырос вдвое. В объёме общероссийского производства доля Татарстана повысилась с 3% до 4,5%.
«Нам надо найти собственные внутренние резервы, чтобы быть более рачительными в своих затратах. Татарстану нужно расти. Мы должны сделать сильнее наш АПК, другого выхода нет», — отметил Ахметов.
По его словам, какими бы ни были цены, рынок, климат, нужно найти выход при всех сложностях.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что крымские аграрии получат 3 млрд рублей федеральных субсидий в 2018 году.