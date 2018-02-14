Объём сельхозпроизводства в Татарстане вырос вдвое за 17 лет

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В Татарстане прошла итоговая коллегия республиканского Минсельхоза, в ходе которой глава ведомства Марат Ахметов заявил, что доля аграриев во внутреннем валовом продукте региона составляет 12%, сообщает kp.ru.

За 17 лет объём производства в сельском хозяйстве вырос вдвое. В объёме общероссийского производства доля Татарстана повысилась с 3% до 4,5%.

«Нам надо найти собственные внутренние резервы, чтобы быть более рачительными в своих затратах. Татарстану нужно расти. Мы должны сделать сильнее наш АПК, другого выхода нет», — отметил Ахметов.

По его словам, какими бы ни были цены, рынок, климат, нужно найти выход при всех сложностях.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что крымские аграрии получат 3 млрд рублей федеральных субсидий в 2018 году.

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